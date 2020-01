Barabino & Partners – Ranking Mergermarket 2019: 1° in Italia, 5° in Europa e 8° nel Mondo

Barabino & Partners conferma il 1° posto in Italia nel ranking Mergermarket per numero di operazioni assistite, con all’attivo 97 deal, nel corso del 2019, ma quest’anno aggiunge la leadership anche per valore delle operazioni.

Inoltre, nel riconfermare la sua leadership, la società sale al 5° posto anche della classifica europea per deal count e soprattutto, per la prima volta, Barabino & Partners entra nella Top 10 Global/World by deal count: 8° posto, con 108 operazioni in portafoglio, unica realtà non anglosassone presente in classifica, che accompagna le imprese e firm italiane nei loro percorsi di internazionalizzazione, nonché i marchi e settori del made in Italy”.

Luca Barabino, AD di Barabino & Partners, afferma: “L’avanzamento di B&P nel ranking a livello sia mondiale (8° posto), che europeo (5° posto) valorizza e riconosce il lavoro e le peculiarità della nostra realtà quale player nel mercato internazionale scelto da aziende, financial e law firm come partner competente, autorevole e di garanzia reputazionale”.

In particolare, in riferimento al mercato italiano, Barabino sottolinea, “la dimensione oggettiva e numerica della leadership che il mercato riconosce a B&P ci gratifica e avvalora con dati puntuali il distintivo cammino che da anni stiamo percorrendo nel comunicare con innovazione e professionalità”.

Barabino & Partners si classifica con successo anche nei ranking di Spagna al 7°, Germania 15° e USA 18° per numero di operazioni, a riconferma del successo internazionale del business model.

La classifica pubblicata oggi da Mergermarket – istituto internazionale indipendente, specializzato nel monitoraggio e nell’elaborazione dei dati relativi ai deal di M&A a livello internazionale – conferma il primato e la leadership distintiva di Barabino & Partners nella comunicazione finanziaria di operazioni straordinarie nel mercato italiano e l’unicità in quanto italiana del suo posizionamento internazionale, rafforzato dalle sedi estere B&P Uk Plc, B&P Deutschland Gmbh e B&P USA.

Barabino & Partners, con oltre 110 dipendenti, è la più importante realtà italiana a livello internazionale nel settore della consulenza di comunicazione d’impresa, nonché l’unica ad aver sviluppato una presenza diretta sui mercati esteri, grazie alle società controllate B&P UK Plc, B&P Deutschland Gmbh e B&P USA.