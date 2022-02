Samp-Sassuolo, le statistiche della sfida in programma al Ferraris

Il Sassuolo è rimasto imbattuto in nove delle ultime 10 gare di campionato contro la Sampdoria (6V, 3N) e in sei di questi incontri ha tenuto la porta inviolata. Le squadre contro le quali il Sassuolo ha vinto più partite (otto) in Serie A sono entrambe liguri: Sampdoria e Genoa. La sfida tra Sampdoria e Sassuolo è quella che ha visto in percentuale più pareggi per 0-0 a partire dagli anni 2000 in Serie A, considerando tutte le squadre che si sono affrontate in più di 15 occasioni nel periodo; infatti, il 29% dei precedenti tra le due compagini è terminato con questo punteggio (5 su 17) – tra cui la gara d’andata. La Sampdoria è la squadra contro la quale il Sassuolo ha tenuto più volte la porta inviolata in Serie A: otto, comprese le ultime due. Per la terza stagione di fila, la Sampdoria giocherà il doppio confronto contro il Sassuolo trovandosi sotto in classifica, dopo che nelle tre precedenti, invece, si era sempre ritrovata sopra rispetto alla squadra emiliana in Serie A. Un terzo (sei) degli ultimi 18 gol nelle sfide di Serie A tra Sampdoria e Sassuolo sono stati realizzati da fuori area: dal 2019 in avanti soltanto negli incroci tra Lazio e Napoli se ne sono contati di più (nove) dalla distanza.