«Cosa voglia dire giocare per la Sampdoria è un concetto che capisci già da avversario. Quando entri a Marassi l’atmosfera è talmente particolare che ti entra dentro. Le vibrazioni sono forti fin dai primi momenti». L’ha già compreso fino in fondo com’è la domenica con lei, Riccardo Saponara. Il trequartista blucerchiato si è raccontato a DAZN in una bella intervista esclusiva in cui ha ripercorso le tappe della sua carriera, dalla versione giovane e capelluta a quella di oggi, più cresciuta e matura.

Contentezza. «Il gol con la Lazio? Il momento più emozionante della mia carriera. Mi sarei tolto tutto, perfino la pelle dalla contentezza…»