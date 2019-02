Genoa, Prandelli festeggia le 400 panchine in A e B

Quattrocento panchine in Serie A (373) e B (76) con club italiani. E’ il traguardo che attende mister Prandelli nella prossima partita che il Grifone disputerà domenica a Bologna. Un percorso professionale che tocca le esperienze maturate in una carriera, impreziosita dall’esperienza da ct della Nazionale e poi all’estero, che lo ha portato a lavorare per Lecce, Hellas Verona, Venezia, Parma e Fiorentina prima dello sbarco in Liguria. Il bilancio è di 179 vittorie, 103 pareggi e 117 sconfitte. Festeggeranno inoltre le 100 presenze al Dall’Ara con club italiani Darko Lazovic (91 presenze in Serie A e 8 in Coppa Italia tutte nel Grifone) e Christian Kouamè (22 in A, 55 in B, 13 in Lega Pro, 5 in Coppa Italia, 4 in tornei pre-season) con le divise di Prato, Cittadella e Genoa.