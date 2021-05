Samp-Roma, Ranieri: Grande vittoria

La Sampdoria sta davvero acquisendo il carattere di Claudio Ranieri: questa squadra non molla mai l’osso. Lo dimostra anche la convincente vittoria con la Roma, che l’allenatore blucerchiato commenta così: «Concentrazione e intensità: queste sono le cose che mi sono piaciute di più. Per la Samp è stata una buona partita: abbiamo mostrato grande voglia. Siamo due punti sopra al percorso dell’andata, ma non dobbiamo fermarci qui. Spingiamo, superiamoci: non limitiamoci alla salvezza. Possiamo vincere o perdere, ma la voglia di migliorarci c’è. Lo ripeto: voglio i 52 punti».

Elmetto. La squadra sta bene: si vede ad occhio nudo. «Sassuolo a parte – approfondisce il mister -, siamo nel pieno di una striscia positiva. Siamo in salute, lottiamo, corriamo e non molliamo un secondo: questo è quello che mi piace. Quella di oggi è una gran vittoria. Silva? Adrien è un giocatore stupendo, sempre disponibile a ricevere palla e a verticalizzare. Ho a disposizione un bel centrocampo con lui, Ekdal e Thorsby. Con il suo gol, quello del sedicesimo diverso marcatore, abbiamo fatto un pezzettino di storia. Dobbiamo far correre la palla e la Roma: l’ho detto alla squadra, perché venivano da giorni difficili, e lo abbiamo fatto. Godiamoci il momento, il prossimo sarà un campionato da elmetto».