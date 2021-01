Samp, rinnovo fino al 2022 per Albin Ekdal

Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver esercitato l’opzione per il prolungamento del contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Albin Ekdal.

Per la soddisfazione di tutti il centrocampista – 84 presenze e due reti con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2022.

La crescita è l’unica testimonianza di vita. Albin Ekdal alla Sampdoria è cresciuto, come calciatore d’accordo, ma soprattutto come uomo. Sbarcato nell’estate del 2018, Genova ha fatto da scenario alla nascita della primogenita Alma e presto lo farà anche per quella di un’altra bimba, la piccola che la sua compagna Camilla ancora porta in grembo. «La mia famiglia sta benissimo qui – ammette lo svedese -, resterò per sempre legato a questa città. La Samp per me è un club importante: arrivo a Bogliasco con il sorriso, indosso ogni partita una maglia bellissima e spero di rimanere qui a lungo».

Responsabilità. Almeno fino al 2022, nuova data di scadenza del contratto con il club blucerchiato. «Sono tra i calciatori con più presenze in Serie A e penso sia giusto assumermi delle responsabilità – dice il vice-capitano, uno dei leader dello spogliatoio doriano -. In questa stagione sono arrivati anche i gol ma il mio compito è di giocare per la squadra. I tifosi? Hanno sempre parole belle per me e li ringrazio. Insieme con i miei compagni non vediamo l’ora di ritrovarli allo stadio».