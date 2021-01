Roma-Spezia, Italiano: cerchiamo punti salvezza all’Olimpico

Archiviata la memorabile vittoria negli Ottavi di Finale di Coppa Italia, per gli uomini di mister Vincenzo Italiano è di nuovo giorno di vigilia. In vista dell’appuntamento di sabato pomeriggio, sempre all’Olimpico contro la Roma, il tecnico aquilotto ha preso parola nella consueta conferenza stampa pre-gara: “Siamo molto contenti di aver superato il turno di Coppa Italia, contro una squadra forte e facendo un’ottima prestazione con giocatori che avevano bisogno di minutaggio.

Ora però dobbiamo solo pensare alla sfida di sabato, perché adesso si torna a caccia di punti importanti per la classifica. Sarà una gara diffiicile, perché di fronte avremo una Roma col dente avvelenato, ma noi dovremo cercare di proseguire su questa striscia di risultati.

Sicuramente la Roma farà cambi, ma voglio pensare solo a noi stessi; siamo consapevoli che qualsiasi giocatore schierino possano metterci in diffiicoltà, a noi spetta solo preparare la gara al meglio, concentrandoci sull’attenzione, la compattezza e l’unione del gruppo.

Dobbiamo cercare di portare in condizione tutti i giocatori, la partita di Coppa ci è servita per questo: Galabinov non giocava da tanto e ha fatto bene, Saponara sappiamo il suo valore e per fargli raggiungere la migliore condizione servirà dargli minuti, partita dopo partita.

Per sabato recuperiamo tanti giocatori: Ricci, Acampora, Bastoni, lo stesso Verde, tutte qualità importanti per il nostro organico”.