Samp, Ranieri: Saremo pronti per la ripresa del campionato

«Ritrovarsi e tornare a calcare il terreno di gioco è una sensazione bellissima». Claudio Ranieri può sorridere: dopo lo stop causato dall’emergenza sanitaria Coronavirus-COVID-19, la Sampdoria ha ripreso ad allenarsi a Bogliasco da due settimane e la Serie A è pronta a ripartire il 20 giugno dai recuperi della 25.a giornata.

Voglia. «In tutti noi c’è una voglia pazzesca di far bene – assicura il tecnico dal prato del “Mugnaini” – ma la ripresa dopo due mesi di stop sarà un’incognita e ai ragazzi ho predicato cautela: man mano che ci avvicineremo al campionato aumenteremo i giri del motore».

Lotta. «Gli stimoli a noi non mancano, siamo in piena lotta – conclude Ranieri -. Non sappiamo se questa stagione si concluderà: per questo dico sempre ai miei che dovremo essere bravi a rimanere sempre sopra la soglia della salvezza per metterci al riparo da brutti scherzi».