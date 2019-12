Genoa-Ascoli, Jagiello: Felice per la mia prestazione

Numero quindici sulle spalle e via, a cucire le trame del gioco in mezzo al campo con naturalezza. Togliendosi lo sfizio di fornire un assist vincente per l’1-0. Filip Jagiello bagna l’esordio da titolare con la maglia del Genoa nel migliore dei modi.

“Sono molto contento per essere riuscito a dare una palla gol per un compagno, ma l’importante è la prestazione. Non è stato facile vincerla, l’Ascoli ha giocato un’ottima partita. Abbiamo dimostrato di essere più forti e siamo riusciti a portare a casa una vittoria meritata. Ora spero di continuare così. Mi alleno duro per farmi trovare pronto in ogni momento”.