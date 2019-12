Samp-Parma, Quagliarella: Sbagliato rigore importante

«Oggi non dovevamo perdere. Ho sbagliato un rigore importante, che ci avrebbe fatto almeno pareggiare. Mi prendo la responsabilità come capitano, l’ho colpita male». Fabio Quagliarella ci mette la faccia in una serata nera, in cui, per la prima volta, non è riuscito a segnare dagli undici metri, nemmeno su tap-in (annullato dal VAR). «Posso fare meglio, possiamo fare meglio tutti», aggiunge ancora il numero 27. Eppure la Sampdoria stasera di occasioni ne ha create almeno quattro e di possesso palla non se ne era mai visto così tanto.

Derby. L’analisi del veterano va avanti così: «Nel primo tempo eravamo contratti, sapevamo la delicatezza di questa partita. Poi loro hanno fatto gol nell’unica vera occasione che sono stati capaci di creare. Nel secondo tempo noi abbiamo attaccato sempre. Sono sicuro: avessi segnato, sarebbe cambiato tutto. Peccato, ora va affrontato il derby. Che stavolta ha un doppio valore, per la classifica sia per la città. Ci teniamo, anche se non sarà facile. Dimentichiamo questa partita. Sono contentissimo del rinnovo, ringrazio la società, i compagni e i tifosi, ci tenevo festeggiare con loro. Spero di farlo presto».