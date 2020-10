Samp, Osti: per l’attacco occhi su Llorente

Nome a sorpresa per l’attacco blucerchiato: dopo essere stato a lungo corteggiato dal Genoa Fernando Llorente interessa alla Samp di Ranieri.

L’attaccante spagnolo sia stato contattato anche del Bologna.

Inoltre va registrato anche l’interesse da parte del Benevento la cui posizione al momento, però, è più defilata.

L’attaccante spagnolo ha il contratto in scadenza a giugno prossimo e il Napoli potrebbe volersi liberare del suo ingaggio, pari a 2.5 milioni di euro l’anno. Il club doriano punta a ingaggiarlo in prestito. Non sembrano esserci troppe difficoltà in tal senso anche se la concorrenza è folta per il bomber basco ex Juventus.