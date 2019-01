Samp-Milan, febbre da prelazione per la Coppa Italia

Manca poco più di una settimana a Sampdoria-Milan e in città sale la febbre da Coppa Italia.

C’è uno stadio da riempire di tifo, calore e colore per spingere i blucerchiati di Marco Giampaolo al turno successivo. E per farlo al “Ferraris” c’è bisogno di più gente possibile.

Prelazione. La società ricorda a tale proposito che fino a martedì 8 gennaio gli abbonati alla stagione 2018/19 potranno acquistare in prelazione a prezzi scontati i biglietti per l’ottavo di finale in programma sabato 12 gennaio (ore 18.00). Saranno attivi i consueti canali di vendita (clicca qui per tutte le specifiche) e, per l’occasione, il Service Center di via Cesarea sarà eccezionalmente aperto nel pomeriggio di lunedì 7 gennaio dalle 14.30 alle 18.30.

Libera. A partire da mercoledì 9 gennaio via alla vendita libera, dove gli abbonati non potranno più usufruire di prezzi ridotti.