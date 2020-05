Samp, l’ex Marotta: Ricordi splendidi in blucerchiato

L’ex direttore generale della Samp, ora all’Inter, Beppe Marotta, non nasconde il suo amore ed affetto rimasto intatto per i colori blucerchiati.

“Dalla Sampdoria ho ricevuto tantissimo ma alla Sampdoria ho anche dato tanto. Il sottoscritto ha potuto crescere ulteriormente nella Samp e, una volta terminato il bellissimo ciclo blucerchiato, ho potuto proseguire il percorso dirigenziale arrivando in grandi club come Juventus e Inter. Il tutto è stato possibile proprio grazie al lavoro che ho svolto in blucerchiato, alla famiglia Garrone che mi ha sempre dato fiducia e possibilità di poter operare al meglio”, queste le dichiarazioni rilasciate da Marotta.

L’ex dirigente della Samp ha poi concluso: “Il quarto posto nel 2010? Sono ricordi splendidi, emozionanti, coinvolgenti. L’apoteosi del percorso di crescita della Sampdoria, la punta dell’iceberg. Saranno per sempre ricordi incancellabili, straordinari, non potranno mai essere dimenticati.

Abbiamo concretizzato il nostro sogno nel finale, la vittoria all’Olimpico contro la Roma ci ha consacrato come protagonisti e avvicinato allo straordinario obiettivo Champions”.