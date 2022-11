Samp-Lecce 0-2, fischi e contestazione per i blucerchiati al Ferraris

Sprofonda la Samp che non riesce a rialzarsi perdendo in casa contro il Lecce in un vero e proprio scontro salvezza.

Con un gol per tempo il Lecce condanna la Sampdoria alla quarta sconfitta consecutiva. Nel recupero del primo tempo apre Colombo, che poi di tacco serve a Banda l’assist per il raddoppio. I blucerchiati di Stankovic, che non segnano da 4 gare, restano al penultimo posto; il Lecce vola a +8 sulla zona retrocessione.

I blucerchiati invece escono tra i fischi e la contestazione dei propri tifosi.

SAMPDORIA-LECCE: 0-2

Marcatori: 45′ Colombo, 83′ Banda

Sampdoria: Audero, Amione, Villar (45′ Yepes), Djuricic (55′ Verre), Rincon, Murillo (81′ Quagliarella), Gabbiadini, Bereszynski © (45′ Augello), Ferrari, Montevago (55′ Caputo), Leris. A disposizione: Contini, Vieira, Murru, Malagrida, Trimboli. Allenatore: N. Sakic (Stankovic squalificato)

Lecce: Falcone, Pongracic (70′ Gendrey), Baschirotto, Colombo (84′ Ceesay, Di Francesco (77′ Oudin), Gonzalez, Gallo, Strefezza (70′ Banda), Blin (70′ Askildsen), Hjulmand ©, Umtiti. A disposizione: Bleve, Brancolini, Cetin, Bistrovic, Tuia, Helgason, Listkowski, Voelkerling, Lemmens, Rodriguez. Allenatore: M. Baroni.