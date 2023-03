Samp, Lanna: speriamo di avere buone notizie a breve

Il presidente della Samp Marco Lanna all’inaugurazione del Sampdoria Club “Luca Vialli e Bobby Gol” parla dei blucerchiati.

“Il futuro della società? Non abbiamo notizie certe ma continua il lavoro delle persone che stanno seguendo questo processo.

La speranza è quella che a breve arrivino notizie un po’ più confortanti”.

“Continueremo a lottare fino in fondo, come sta facendo la squadra, per trovare una soluzione alla nostra amata Sampdoria. Cerchiamo di portare avanti quello che possiamo e ringrazio davvero tutte le aziende genovesi che ci stanno aiutando in questa fase difficilissima, così come il sindaco di Bogliasco Pastorino, che ha capito il momento. Grazie a tutti quelli che sono al nostro fianco, stiamo difendendo il fortino con tutto quello che possiamo”.

Il riferimento al sindaco è relativo alla replica al consigliere comunale della Lega Federico Fossa che aveva chiesto spiegazioni riguardo al debito di 345mila euro contratto dalla Sampdoria al 31 dicembre 2022 nei confronti del Comune di Bogliasco per la concessione dell’area del centro sportivo Mugnaini dove si allena la squadra.