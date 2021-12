Mercato Genoa, sliding doors: Izzo e Miranchuk in, Fares e Caicedo out

Il Genoa è accostato a diverse trattative di mercato per rinforzare una rosa in difficoltà dopo un girone d’andata deficitario.

L’obiettivo è quello di trasformare l’attuale 3-5-2 in un 4-3-3, e sono tanti i nomi già accostati ai rossoblù: dall’attaccante Strand Larsen, norvegese in forza agli olandesi del Groningen, a Siebatcheu dello Young Boys ma cresciuto calcisticamente in Francia, ad elementi che militano in serie A come Miranchuk, in uscita dall’Atalanta ma che piace anche a Verona e Torino. E poi Orsolini, Castillejo e i granata Izzo e Rincon, che potrebbero rientrare in uno scambio di prestiti con Fares. Proprio l’esterno, in prestito dalla Lazio, è uno dei giocatori in uscita dal Genoa così come Caicedo, che piace a Inter e Fiorentina. Dovrebbero andare via anche Sabelli, Ghiglione ed Ekuban.