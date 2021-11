Samp, la cabala negativa del numero 22 per i blucerchiati

La Samp sta vivendo un momento molto difficile e di tifosi toccano ferro visti i precedenti ed i numeri che legano questa stagione alle ultime concluse con una retrocessione.

I blucerchiati infatti hanno un pessimo rapporto con il 22, l’anno in cui ci stiamo per addentrare, quello in cui, a maggio, la stagione di Serie A emetterà i suoi verdetti. I tifosi della Samp lo sanno bene: non sarà una salvezza scontata come accaduto nelle ultime annate. Il tutto per colpa di una maledizione. Anzi, due.

I blucerchiati sono retrocessi in Serie B quattro volte nella loro storia: nel ’66, nel ’77, nel ’99 e nel 2011. Quattro retrocessioni in anni “gemelli” ovvero con le ultime due cifre identiche. E andiamo verso il 2022…

Non solo. La maledizione forse più inquietante che aleggia sui doriani riguarda la data in cui termina il campionato. In tre retrocessioni su quattro (quelle del ’66, ’77 e 2011), la Serie A si chiudeva il 22 maggio. Ora provate a indovinare in che data terminerà il campionato quest’anno