Samp-Juve, Ranieri: Complimenti ai ragazzi

Non sempre il risultato la dice tutta. Specie se da una parte della contesa ci sono personaggi come Dybala o Ronaldo, gente che fa saltare il banco con una giocata.

Per questo Claudio Ranieri al termine della gara contro la capolista Juventus parla così: «Sono soddisfatto al di là del risultato, che non ci premia. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, abbiamo fatto una grande prestazione contro una squadra fortissima che ha campioni in grado di fare gol da battere loro le mani come questa sera. Siamo stati sempre in partita, questa prestazione ci deve dare forza e sicurezza per il futuro. Giochiamo da squadra, siamo compatti, dobbiamo trovare di più la via del gol ma siamo sulla strada giusta».