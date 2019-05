Samp-Juve, Defrel: Bello segnare alla Juve

E con questo fanno 12, un record. 11 in campionato e uno in Coppa Italia. Grégoire Defrel ha concluso così la sua prima annata alla Sampdoria, con una rete alla Juventus sotto la Gradinata Sud. «Sono abbastanza contento – dice il francese, capace di eguagliare lo score con il Sassuolo -, è finita bene con una grande vittoria contro la squadra più forte d’Italia. Ci voleva un risultato così per chiudere bene di fronte ai nostri tifosi. Il futuro? Mi sono trovato molto bene quest’anno e ringrazio tutti, ma non so ancora niente se non che se rimassi qui sarei contento. Ho avuto un po’ di calo nella fase centrale della stagione, ma posso comunque ritenermi soddisfatto».