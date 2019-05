Samp-Juve, Caprari: Concluso con un grande gol

Punizione gioiello, un dono ai tifosi e a se stesso per salutare una stagione frenata (ahinoi) da un lungo infortunio. Gianluca Caprari si è regalato una tiro da tre davvero spettacolare contro la Juventus. «Non ho ancora realizzato bene il gol – sorride l’attaccante -. Ma sono contento di aver segnato in modo da chiudere così il mio campionato. Come valuto la mia annata? L’obiettivo era superare i 5 gol dell’anno scorso e ce l’ho fatta, malgrado sia stato fuori per tre mesi. Quindi dico che il bicchiere è mezzo pieno. Peccato solo che ci sia mancato un ultimo step, ma ci abbiamo provato fino all’ultimo».