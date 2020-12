Samp, i blucerchiati celebrano l’Andrea Doria

Unione Calcio Sampdoria e Macron, sponsor tecnico del club blucerchiato, hanno presentato la maglia Andrea Doria, una special edition che la squadra indosserà domenica 6 dicembre in occasione della sfida casalinga con il Milan. Una maglia dallo stile vintage e che rappresenta la storia e le origini dell’U.C. Sampdoria.

L’inconfondibile casacca blucerchiata nasce infatti dalla fusione delle maglie di due società, Sampiedarenese e Andrea Doria, che il 12 agosto 1946 diedero origine all’attuale U.C. Sampdoria. L’Andrea Doria, fondata nel 1895 e dedicata al famoso ammiraglio della Repubblica di Genova, giocava con una maglia bianca e blu a quarti. Una divisa che è tra le più antiche del calcio italiano: la sezione calcio dell’Andrea Doria nasceva infatti nel 1900 e oggi, con ben 120 anni di storia, questa maglia si rifà il look in una special edition realizzata da Macron.

La maglia ‘Andrea Doria’ ha il collo a polo vintage con laccetti integrati e il backneck è personalizzato con i colori blucerchiati, lo stemma del club e l’indicazione del numero dell’edizione limitata. La parte destra della maglia è in blu navy, mentre la sinistra è bianca, colori che si invertono sulle maniche (bianca la destra, blu navy la sinistra) con bordi in maglieria.

Sul petto a destra è ricamato in bianco il Macron Hero, logo del brand italiano, al centro, più in basso, spicca la croce di San Giorgio, simbolo del capoluogo ligure e sempre presente all’interno della fascia blucerchiata nelle maglie della Sampdoria. Infine nel retrocollo, in grafica embossata e in corsivo, è inserita la scritta U.C. Sampdoria. La maglia ha una vestibilità slim fit, il tessuto principale è Softlock e la presenza di inserti in micromesh assicurano una perfetta traspirabilità.

La nuova maglia ‘Andrea Doria’ special edition è in vendita online sui siti ufficiali di U.C. Sampdoria e Macron e, dalla giornata di giovedì 3 dicembre sarà acquistabile, presso i Macron Store.