Samp, Ferrero loda Trentalange e scatena l’ira dei tifosi

Incredibile Ferrero che non finisce di far imbestialire la tifoseria blucerchiata con frasi inopportune continue.

Ancora una volta Massimo Ferrero dimostra una conoscenza non perfetta della storia della società che presiede da quasi sette anni. L’ultimo scivolone riguarda la figura del nuovo presidente degli arbitri Alfredo Trentalange. In una dichiarazione all’Ansa, il Viperetta ha detto: “Faccio un grande in bocca al lupo al nuovo presidente dell’Aia Alfredo Trentalange, non ho la fortuna di conoscerlo ma so che è una persona di spessore”. Questa frase ha suscitato fin dal primo momento varie reazioni negative sui social, non tutte eleganti e forbite.