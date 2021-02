Genoa, migliora capitan Criscito dall’infortunio

Piede destro sulla palla, sguardo diretto al campo. Gli occhiali di mister Ballardini, in piedi sul lato lungo opposto al vice Regno e all’assistente Melandri, filtrano le indicazioni in arrivo dal terreno, un’azione via l’altra, dove la squadra ha timbrato il terzo allenamento settimanale. Quando mancano tre giorni al day-match, la preparazione sta entrando nella fase cruciale. Esaurito il riscaldamento tecnico, conclusa la parentesi tattica, lo staff ha formato le squadre per una partitella a tutto campo. Pettorine fosforescenti da una parte, felpe neutre dall’altra. Un altro lavoro efficace sulla strada verso l’Hellas. Si è rivisto effettuare attività all’aperto, con accelerazioni, slalom e decelerazioni, capitan Criscito in miglioramento. Giovedì si prosegue con un’altra sessione, tra la colazione e il pranzo in club house.