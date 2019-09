Samp, Ferrero forza la mano per la cessione della società

Tenta di forzare la mano il presidente della Samp Massimo Ferrero rispetto alla vendita della società al gruppo che ha come capo cordata l’ex campione blucerchiato Gianluca Vialli.

Il patron sampdoriano non sembra più disposto ad attendere un closing entro il 30 settembre, come previsto dalla lettera d’intenti. Anche per via degli ultimi episodi spiacevoli di cui è stato oggetto a Bogliasco vuole chiudere la questione cessione e tornare alla serenità.

Il numero uno blucerchiato ha lanciato dunque lanciato un ultimatum al gruppo Vialli, invitandolo ad accelerare i tempi. Otto giorni a disposizione per tentare di trovare l’accordo sulle cifre. Il tempo stringe e il clima in casa Samp si fa sempre più teso.