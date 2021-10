Samp, Ferrero: Fiducia ad oltranza al nostro allenatore D’Aversa

Ferrero difende il suo tecnico Ferrero alla vigilia del derby ligure contro lo Spezia.

“Ma perché tutti continuano a dire che D’Aversa è all’ultima spiaggia? Come lo devo dire che il tecnico gode della mia totale fiducia così come la squadra? Abbiamo parlato, è il mio allenatore, gli parlo di continuo ma non certo per dare gli aut-aut che leggo dovunque”.

“Ma vi pare che un allenatore che ho scelto io, con un progetto preciso, di cui mi fido ciecamente, può essere messo in discussione dopo così poche partite? Certo che gode della mia fiducia, lui e tutta la squadra, e ripeto quanto già detto giorni fa: sono convinto che i pochi pochi raccolti finora siano frutto di episodi che ci stanno giocando contro ma se andate a vedere non è che l’anno scorso con Ranieri di questi tempi punti ne avessimo 70. Forse qualcuno di più perché le cose ci sono girate meglio, ma se non sono girate benissimo finora significa che siamo in credito con San Culino e presto raccoglieremo il dovuto”.