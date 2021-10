Canale dei frati, lavori di pulizia delle condotte, non si fermano le operazioni di pulizia e messa in sicurezza a Chiavari

Canale dei frati, lavori di pulizia delle condotte , in questi giorni sotto esame è la parte finale del “canale dei frati” di via Trieste.

“Abbiamo dato avvio alla pulizia dei primi 30 metri di questo ultimo tratto, lungo in totale 270 metri, che va dalla rotonda di via Trieste fino a corso Dante, dove negli anni si sono depositati detriti che hanno creato impedimenti al deflusso delle acque verso l’Entella – spiega il consigliere delegato Ato e al ciclo delle acque, Paolo Garibaldi.

Abbiamo monitorato tutta la condotta che raccoglie le acque provenienti da via Piacenza e piazza Sanfront, corso Lavagna, via Cesare Battisti, corso Dante, via San Francesco, via Nazario Sauro e via Trieste. Fondamentali, anche in questo caso, le video ispezioni realizzate insieme ai tecnici Iren, che ringraziamo.

Gli addetti IREN hanno portato all’individuazione di una tubatura fognaria che va ad ostruire il regolare passaggio dell’acqua, creando così criticità importanti su tutta la linea. Siamo al lavoro per trovare una soluzione ottimale per risolvere questa problematica nel minor tempo possibile.

L’intervento è volto a ridurre gli allagamenti localizzati che si verificano in corso Lavagna all’intersezione con via Entella, zona sempre molto critica durante gli eventi meteo intensi, dando massima capacità di deflusso alle acque in direzione mare”.