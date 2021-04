Samp, derby Primavera: Prelec in rampa di lancio

La Primavera di Tufano vola: è in testa alla classifica del campionato e si appresta a giocare una partita che non ha bisogno di presentazioni, il derby della Lanterna. Lo sa bene Nik Prelec, che di questa squadra è il bomber principe (7 gol) e l’assoluto trascinatore. «Sta andando bene – racconta l’attaccante sloveno -, ma voglio arrivare almeno in doppia cifra. Siamo un gruppo perfetto, come una famiglia. Ho un sogno chiamato Scudetto: questa Samp non ha paura di nessuno e può vincerlo dopo tanti anni. Quando siamo tornati dopo lo stop autunnale per il COVID abbiamo iniziato a vincere e nello spogliatoio ci siamo detti: possiamo farcela. Il derby? Sappiamo quanto è importante, ma dobbiamo pensarla come fosse una partita normale».

Stima. Partito dalla Slovenia come anni e anni prima di lui Srecko Katanec, Nik spera di emularlo, anche se solo a livello giovanile. «Non lo conosco personalmente, ma ho guardato tanti video su di lui – rivela -. È stato un grande giocatore e ha anche allenato anche la Nazionale maggiore. Per me è un orgoglio vestire la maglia blucerchiata come ha fatto lui. La Samp ha puntato su di me, facendomi rinnovare il contratto: è un grande attestato di stima. Mi trovo bene qui e spero presto di fare il mio debutto anche in prima squadra».