Samp-Crotone, Ranieri: Prestazione splendida

Due vittorie in tre giorni e un bel salto in classifica. Claudio Ranieri può godersi la sua Sampdoria dopo questo nuovo successo. «Sapevamo delle buonissime geometrie del Crotone – parte il mister nell’analisi della gara -, ma siamo stati concentrati, pronti. Siamo riusciti a bloccarli benissimo. Poi andati sul 2-0 non abbiamo abbassato il ritmo e lì mi sono un po’ arrabbiato. Ma non ci siamo disuniti, stando attenti e senza fare disattenzioni. Abbiamo fatto una partita splendida, sono felice per tutto il gruppo».

Chiarimento. Una nota in questa serata da ricordare. «Siamo la squadra che ha subito più rigori nel 2020 – ricorda Ranieri -, forse dobbiamo essere un po’ più sereni quando difendiamo all’interno dell’area. Serve un po’ più di cautela, ma va bene così. Abbiamo fatto punti in casa, che ci mancavano da un po’. Lo avevo chiesto esplicitamente ai ragazzi. Quagliarella? Gli ho detto: noi li stanchiamo e poi entri tu e fai quel che sai fare. E così è andata. Lui c’è sempre quando bisogna raccogliere i frutti della squadra. Adesso con il Sassuolo ci aspetta una gara molto importante. Candreva? Tutto chiarito».