Samp, continua la favola azzurra di Quagliarella

La storia continua. Sembrano non finire mai le buone notizie per Fabio Quagliarella, che è stato inserito da Roberto Mancini nella lista dei 33 Azzurri convocati per le gare di qualificazione a EURO 2020 contro Grecia e Bosnia ed Erzegovina. Per il capitano blucerchiato – già chiamato dal commissario tecnico nel marzo scorso – è una piacevole conferma, quanto mai meritata.

Programma. L’Italia si riunirà il 1° giugno a Coverciano e scenderà in campo ad Atene sabato 8 (ore 20.45 italiane) per il primo impegno contro gli ellenici. Martedì 11 giugno (ore 20.45), all’”Allianz Stadium” di Torino, è invece in programma la gara con la nazionale bosniaca. Solo dopo questi 180 minuti potranno iniziare le vacanze per il capocannoniere della Serie A 2018/19.