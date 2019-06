Samp, clamoroso Ferrero: Vendo la Samp, voglio il Palermo

Ha del clamoroso la voce che si è levata dagli ambienti romani: Ferrero vuole vendere la Samp e prendere il Palermo.

Dell’interesse per i rosanero avevamo parlato ma la bomba è il fatto che il Viperetta voglia cedere i blucerchiati al contempo, non fare dei siciliani una società satellite.

«Vendo la Sampdoria, voglio il Palermo». Con queste parole Massimo Ferrero scuote (per molti positivamente) l’ambiente blucerchiato. Il presidente blucerchiato è in trattativa da mesi con il fondo guidato da Gianluca Vialli per la cessione del club blucerchiato e in questi giorni ha intensificato i contatti con il sindaco Leoluca Orlando per valutare il rilevamento del Palermo.

Nel corso della prossima settimana Ferrero farà il primo blitz in città in vista del bando pubblico. Il suo progetto prevede un investimento immediato di 10 milioni di euro, il ritorno tra i professionisti della squadra rosanero e la creazione di un centro sportivo di proprietà e di una leva femminile.