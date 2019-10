Spezia, Gudjohnsen: Contento di aver deciso il match

E’ il match winner Sveinn Aron Gudjohnsen a parlare al termine della sfida dello stadio “Adriatico”, decisa proprio dall’ingresso in campo dell’islandese.

“Sono molto felice di aver regalato la vittoria ai miei compagni, perchè ad eccezione della prima giornata, fino ad oggi non eravamo riusciti a portare a casa i tre punti, nonostante prestazioni che avrebbero meritato qualcosa in più.

Quando mister Italiano mi ha chiamato, il mio pensiero è stato quello di entrare e dare il massimo per aiutare i miei compagni, cercando di sfruttare al meglio l’occasione concessa dal tecnico; io mi sento bene, le partite con l’Under 21 islandese mi hanno aiutato ad ottenere un buon ritmo partita, ho lavorato tanto ed ho atteso il mio momento, pertanto sono davvero soddisfatto per questa bellissima giornata.

Il gol? Uno dei miei punti di forza è lo stacco e quando ho visto arrivare quella palla, non ho fatto altro che girarla in rete come so fare: dopo è esplosa tutta la gioia possibile ed è stata una grande emozione festeggiare così insieme a tutti i miei compagni.

Ora non ci resta che sfruttare le energie positive che la partita odierna ci ha lasciato e di metterle in campo durante tutta la settimana, perchè sabato ospiteremo un avversario difficile, che come noi arriva da una vittoria e che verrà al “Picco” per cercare punti preziosi in chiave salvezza, ma noi siamo decisi a proseguire su questa strada ed a trovare la prima vittoria davanti al nostro pubblico”.