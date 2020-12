Samp, Augello: Sogno risultati importanti

Come si scala una montagna? Un passo alla volta. Milanese classe 1994, Tommaso Augello la sua scalata l’ha iniziata dai dilettanti del Pontisola. Poi una carriera in crescendo: la Serie C con la maglia della Giana Erminio, la B con quella dello Spezia e nell’estate del 2019 l’approdo alla Sampdoria per coronare il sogno cullato fin da bambino: giocare in Serie A e dimostrare di poterci stare. «Non è mai stata un’ossessione – rivela il mancino, fresco di rinnovo fino al 2025 -, per i miei genitori venivano prima gli studi che ho in mente di completare laureandomi in Scienze Sociali. La Nazionale? Non è un assillo, è un obiettivo come continuare a crescere e a lottare per qualcosa di importante con questa maglia». La vetta è ancora da raggiungere, la scalata di Augello continua.