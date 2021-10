Samp-Atalanta, sfida numero 99: blucerchiati in vantaggio

La prossima sarà la 99ª sfida in Serie A tra Sampdoria e Atalanta: il bilancio è di 39 successi per i blucerchiati, 28 per i nerazzurri e 31 pareggi.

La Sampdoria ha vinto soltanto una delle ultime cinque sfide di Serie A contro l’Atalanta (1N, 3P) dopo che aveva ottenuto il successo in ben quattro delle precedenti cinque (1P). I blucerchiati inoltre non hanno trovato il gol contro l’Atalanta in tre degli ultimi quattro incroci in Serie A (tre centri totali nel match vinto a ottobre 2020) dopo essere andata a bersaglio in ognuno dei quattro precedenti (sette reti). Il punteggio più frequente in Serie A tra Sampdoria e Atalanta è lo 0-0, finale di 17 incontri; il più recente nel novembre 2019