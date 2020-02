Samp, Askildsen: Arrivato in un club stupendo

Fisico slanciato, idee chiare e un esempio da seguire. Norvegese di Oslo, il classe 2001 Kristoffer Askildsen è arrivato alla Sampdoria dallo Stabæk e da pochi giorni si allena agli ordini di Claudio Ranieri. «Ho ottime sensazioni, sono molto felice di arrivare in questo club fantastico – rivela nella sua prima intervista da blucerchiato -. Sono un centrocampista dinamico e mi considero abile nel recupero del pallone. Mi piace difendere, ma anche attaccare».

Aiuto. A Genova ha trovato il connazionale Morten Thorsby, che lo ha introdotto nello spogliatoio e lo sosterrà nell’ambientamento in Italia. «Avere Thorsby come compagno di squadra agevolerà il mio inserimento qui – prosegue il numero 16 -. Ho parlato con lui, che è alla Samp già da sei mesi, e sono sicuro che mi aiuterà molto in questi primi tempi. Non vedo l’ora di giocare di fronte ai miei nuovi tifosi: questo è il mio sogno».