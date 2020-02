Spezia, prevendita aperta per la sfida del Curi

Lo Spezia Calcio comunica che la vendita dei biglietti per la sfida valida per il 23° turno della Serie BKT ’19-’20 tra Perugia e Spezia, in programma allo stadio “Renato Curi” sabato 08 febbraio alle ore 18:00, è attiva sul circuito TicketOne.

SETTORE OSPITI (Curva SUD)

Intero € 14 (Bambini da 0 a 5 anni (nati dopo il 31/12/2012) ingresso gratuito senza diritto al posto)

I residenti nella provincia spezzina potranno acquistare i biglietti per il solo settore ospiti

– Biglietti del settore ospiti in vendita fino alle ore 19:00 di venerdì 07 febbraio;

– No obbligo tessera del tifoso;

– Incedibilità del titolo;

– Non sarà possibile acquistare i biglietti per il settore ospiti al botteghino dello stadio il giorno gara.

Indirizzi rivendite provincia di La Spezia:

– via Fiume 55, La Spezia;

– viale San Bartolomeo 351, La Spezia;

– corso Cavour 392, La Spezia.