Samp, a rischio il nome anche con salvezza del titolo sportivo

La Samp si gioca la partita del futuro e della sopravvivenza con Barnaba tornato in scena: ma non tutte le notizie sono rosee per i tifosi liguri.

Nome identificativo e inutilizzabile almeno finché le procedure fallimentari del club precedente non saranno esaurite, anche nel caso (come nella proposta di Barnaba) che venga rilevato il titolo sportivo dei blucerchiati: questo perché a differenza dei nomi identificativi di città (come nel caso di Napoli, Parma, o Bari) il nome di Sampdoria è fortemente identificativo e identitario, oltre a non rappresentare un toponimo. Così, similmente a quanto accadde con la Fiorentina all’epoca della Florentia Viola, i tifosi blucerchiati saranno costretti a rinunciare almeno per qualche stagione al nome del club.