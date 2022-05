Salvini a Genova: con sindaco Bucci stravinciamo al primo turno

“Penso che Genova sarà una delle città in cui il centrodestra farà uno dei risultati più straordinari stravincendo al primo turno. Il ballottaggio qua non lo vediamo neanche da lontano. E abbandono le scaramanzie”.

Lo ha dichiarato oggi il leader del centrodestra Matteo Salvini durante il convegno sulle infrastrutture organizzato dalla Lega Liguria all’Hotel Savoia a Genova.

“Il centrodestra è unito – ha aggiunto Salvini – in tutte le regioni in cui governa, in quasi tutti i Comuni che vanno al voto.

Genova e’ un modello di buona amministrazione e ringrazio per questo il sindaco Marco Bucci, ma anche le donne e gli uomini della Lega che, per la prima volta nella storia, hanno amministrato questa città.

Se ascoltando i cittadini, leggendo giornali e sbirciando tutti i sondaggi la partita a Genova si può vincere, vuol dire che si è lavorato bene.

Sono orgoglioso di avere scommesso su Bucci cinque anni fa, quando pochi ci credevano.

Sono orgoglioso del lavoro fatto in questi cinque anni, incluso il nuovo Ponte di Genova, per una città che sta cambiando volto anche nelle periferie, come a Begato.

Sono scaramantico, ma penso di potere scommettere un euro sul fatto che a Genova si vince al primo turno. Almeno dedicherà i giorni della seconda meta’ di giugno ad altri ballottaggi”.