Salvati dai vigili del fuoco diportisti intrappolati su diga Rapallo | Video

Difficilissimo intervento di salvataggio per i pompieri di Genova a Rapallo. La scorsa sera, un gruppo di diportisti le cui barche erano ormeggiate presso il porto di Rapallo, è rimasto intrappolato per alcune ore sulla diga, in seguito al crollo di una ventina di metri della stessa.

I vigili del fuoco sono intervenuti con sommozzatori e in appoggio la squadra di Rapallo e 2 squadre di soccorso acquatico SA, per recuperare e mettere in salvo una ventina di persone.

Queste erano in grave pericolo vista la mareggiata, inoltre assetate, affamate e alcune in stato di ipotermia.

Le operazioni sono iniziate poco prima di mezzanotte e si sono svolte dal mare, grazie ad un gommone messo a disposizione dal Circolo Nautico Rapallo.

I sommozzatori hanno fatto la spola fra il molo e banchina, issandoli a bordo del natante e portandoli poi al presidio sanitario allestito per l’occasione presso i locali del circolo nautico.