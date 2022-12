Salvali con il cuore. Appuntamento di Flying Angels e la Relay Marathon a Milano

Il progetto speciale di Flying Angels Foundation, associazione onlus benefica con sede a Genova in Via San Luca 2 che si occupa di organizzare voli umanitari per trasferire in centri ospedalieri pediatrici specializzati (il Gaslini di Genova-Sturla, primo fra tutti, n.d.r.) in Italia bimbi affetti da gravi malattie incurabili nel Paese di residenza, denominato “Salvali con il cuore” aiuta bambine e bambini affetti da gravi cardiopatie a raggiungere prima possibile un ospedale dove sottoporsi all’operazione necessaria per sopravvivere, non essendo possibile nel Paese in cui vivono per mancanza di strutture e/o personale medico specializzato, grazie a un volo aereo organizzato e finanziato dalla Fondazione.

Questi bimbi rappresentano circa il 78% di quelli che ogni anno si rivolgono a Flying Angels chiedendo un aiuto, un intervento. Alcuni di loro nascono con cardiopatie congenite, altri le sviluppano nei primi mesi di vita: solo se trattati tempestivamente, questi scompensi cardiaci si risolvono con alte possibilità di sopravvivenza, diversamente l’epilogo è spesso tragico.

Nonostante la malattia, però, spesso è possibile per loro volare su aerei di linea, accompagnati da un genitore o da un operatore sanitario. Un volo verso l’ospedale può davvero salvare loro la vita. E’ proprio a supporto delle richieste di aiuto di questi piccoli malati di cuore che i runner, professionisti o dilettanti di almeno 16 anni compiuti, che vogliono aderire al progetto salvavita sono chiamati a correre insieme a Flying Angels, la Milano City Marathon 2023 e diventare “angeli”, attraverso non solo il l’impegno nella sfida sportiva ma anche nell’attivazione di una campagna di raccolta fondi, sostenuta a loro volta da parenti e amici.

La Milano City Marathon 2023

Si rinnova quindi l’appuntamento di Flying Angels con la Milano City Marathon e la Relay Marathon alla 21° edizione che si terrà domenica 2 aprile 2023. Un evento capace di accogliere oltre 20.000 runner tra maratoneti e staffettisti in una città sempre più moderna, bella ed accogliente, dal forte impatto sociale. Tutti possono partecipare, non è necessario essere dei runner professionisti. Squadre di 4 staffettisti sono chiamate a calcare il percorso di gara in modo non agonistico suddiviso in 4 frazioni di distanza variabile tra i 7 e i 13 km, con l’obiettivo di sostenere Flying Angels e il progetto solidale “Salvali con il cuore”, in una cornice di festa, colorata e gioiosa.

Cos’è la Relay Marathon?

È una corsa a staffetta non competitiva collegata al Milano Marathon Charity Program.

Quando e dove si corre?

A Milano, nello stesso giorno della Milano Marathon. La prossima edizione sarà domenica 2 aprile 2023.

Il percorso come è fatto?

Partenza e arrivo si trovano in Corso Venezia (come per la Milano Marathon). Il percorso è suddiviso in 4 frazioni.

Quanto sono lunghe le frazioni?

La lunghezza è compresa tra 6 e 14 km, a seconda della frazione.

Chi può partecipare?

La partecipazione è aperta a squadre composte da 4 persone di età minima 16 anni e in possesso di certificato medico per attività sportiva non agonistica. La Relay Marathon non ha una quota d’iscrizione. Possono partecipare tutte le squadre composta da 4 runners attivando una raccolta fondi a supporto del progetto “Salvali con il cuore” di Flying Angels Foundation.

Per info e contatti, Flying Angels Foundation, sede Via San Luca 2, 16124 Genova-Italia, tel. +390100983277, e-mail info@flyingangelsonlus.org.

Marcello Di Meglio