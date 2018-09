Salone Nautico, come arrivare in autobus

Il miglior modo per raggiungere il Salone Nautico Internazionale è tramite l’autobus.

Ecco le linee da utilizzare:

10 da Stazione Brignole a Piazzale Kennedy (gratuito) effettua servizio nei giorni feriali;

31 da Quarto a Stazione Brignole (passando per Corso Italia e Piazzale Kennedy);

20 da Sampierdarena a Via Rimassa (con un breve tratto a piedi fino a Piazzale Kennedy);

KA da Stazione Principe a Piazzale Kennedy (gratuito) effettua servizio nei giorni festivi

ACQUISTO BIGLIETTI AMT: Durante il Salone sarà possibile acquistare i biglietti online o nella zona antistante la reception presso un’apposita biglietteria/bus AMT (info e prezzi amt.genova.it)

BIGLIETTI INTEGRATI AMT 9 PARCHEGGI: Ticket giornaliero di € 12.00 per autovetture e € 18.00 per camper, valido nelle seguente aree: Blu Area della Foce (zona A e B), Albaro (zona L e M compresa tra Corso Italia, via F. Cavallotti, via Albaro, via Ricci, via Boselli, via Pisa, via Caprera), Carignano (zone D ed E), Centro (zona F), Isole Azzurre comprese nelle precedenti zone indicate; parcheggi di corso Italia predisposti per il Salone. Tale ticket dà diritto alla sosta del mezzo e al percorso di andata e ritorno per massimo tre persone sulle linee AMT verso il Salone Nautico.

Ticket giornaliero integrato di € 6.00 per la sosta nei parcheggi di interscambio di piazzale Marassi (140 posti) e Dinegro (135 posti) e per il percorso dal parcheggio al Salone e ritorno sulle linee AMT valido per una persona.

Area parcheggi Piastra Genova Est, all’uscita dell’omonimo casello autostradale: gratuito per le prime 24 ore di sosta, oltre le 24 ore di sosta tariffa unica forfettaria di 5,00 € al giorno.

L’area di parcheggio è localizzata in adiacenza alle stazioni autobus delle principali linee AMT della Val Bisagno ( linee 13 – 14 – 34), dirette verso il centro.

SHUTTLE BUS

Le navette del Progetto Accoglienza sostano in prossimità dei principali alberghi della città, dell’aeroporto, delle stazioni ferroviarie e dei parcheggi pubblici. Chi è in possesso di un titolo di accesso per il Salone Nautico potrà utilizzare le seguenti navette gratuite dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 16:45 alle 19.

PONENTE. Aeroporto – Matitone – Stazione Principe – Piazza Fontane Marose – Piazza De Ferrari – Salone Nautico e ritorno.

LEVANTE. Corso Europa AC Hotel – Piazza Sturla – Via De Gasperi – Via Piave / Via Liri – Corso Italia – Salone Nautico e ritorno.

CENTRO. Acquario (Piazza Caricamento) – Carignano (Via Corsica) – Piazza Corvetto – Stazione Brignole – Piazza Verdi Salone Nautico e ritorno.

SHOPPING BUS

Dal 20 al 25 settembre AMT mette a disposiozione un collegamento tra il Salone Nautico e il centro città, per poter raggiungere le vie dello shopping e partecipare agli eventi GenovaInBlu. Ne potranno usufruire i possessori di un titolo di accesso al Salone Nautico.

Dalle 17 alle 20.30 nei giorni feriali; dalle 15 alle 20 Nei giorni festivi