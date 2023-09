Salone Nautico 2023 | Gli eventi collaterali in città di venerdì 22 settembre

Serata in Blu: Piano Sky, Aperitivo e Silent Disco

Come anche per le passate edizioni nei giorni del Salone Nautico sono previsti diversi eventi in città. Ecco quelli di oggi, venerdì 22 settembre 2023.

Fuori Salone 2023 e Radici Festival

Piano Sky in Piazza Fontane Marose

Dalle 18.30 alle 21 Piano Sky è la magia di un pianoforte sospeso tra le nuvole, uno spettacolo unico ed emozionante che incanta comunicando con il linguaggio universale della musica.

Un concerto insolito ed elegante, da vivere rigorosamente con il naso all’insù.

Aperitivo in Via Garibaldi + Silent Disco •

Dalle 18 alle 22, aperitivo a pagamento in Via Garibaldi negli androni dei Palazzi dei Rolli e nelle tavole imbandite allestite su Strada Nuova.

Shhh… la Rolli Silent Disco, dalle 22:30 alle 2:00 Radici podcast live con Milkborg e Selvatico-Qualcosa di nuovo che prende vita dal passato, lo trasforma e costruisce una nuova consapevolezza.

L’obiettivo è quello di collegare cultura, arte, enogastronomia con stili e suoni differenti al fine di creare quella commistione culturale intesa nel suo senso più ampio che consenta di realizzare esperienze trasversali attraverso le quali poter riscoprire i luoghi e aree della Liguria come il Patrimonio UNESCO di Via Garibaldi in modo innovativo.

3 dj, 3 canali diversi scegli il tuo: canale 1 Elettronica Dj Milkborg / canale 2 Hip Hop Dj Kamo & Mr. Phil / canale 3 Pop Eros e Cape Vivete l’esperienza unica di ballare tra i palazzi nobiliari del Cinquecento! Si ringraziano Confcommercio Genova, Camera di Commercio di Genova, Civ Meridiana Via Garibaldi.

Torna la rassegna Sea2See anche quest’anno sempre nel periodo del salone nautico ma in una location nuova e ancora più suggestiva, il chiostro del Palazzo Ducale a Genova.

Tre film di mare, tre differenti modi di viverlo e guardarlo: il mare come sfida e scuola di vita, il mare da difendere per proteggerlo dallo sfruttamento indiscriminato, il mare come fonte di follia e coraggio.

Queste le chiavi di lettura della rassegna, la cui madrina sarà Rachele Fogar, modella appassionata di vela e di sport estremi, figlia del celebre esploratore Ambrogio.

Sea2See si terrà in modalità Silent Cinema (tutti gli spettatori potranno accomodarsi in comode sdraio e saranno dotati di cuffie) nel cortile di Palazzo Ducale nelle sere di venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 settembre con orario di apertura alle 20:45 e inizio della proiezione alle 21.00.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti ed è necessaria la prenotazione presso https://Sea2SeeGenova2023.eventbrite.it

Gli appuntamenti organizzati dai CIV

In occasione del Salone Nautico tante anche le iniziative dei Civ di Confcommercio Civ il giardino di Cesarea dal 21 al 25 organizza animazione musicale in via Cesarea, mostra mercato di prodotti da giardino e prodotti tipici, apericena in musica e sabato 23 esibizione della banda musicale ed eliminatorie del Campionato mondiale del Pesto tra i CIV.

CIV Carignano organizza “Street food Carignano e 500 fest” sabato 23 settembre in piazza Rocco Piaggio dalle 8 alle 23, evento di street food con raduno di 500 storiche e mercatini artigianali in via Corsica.

CIV Sestiere Carlo Felice organizza 2 eventi: la manifestazione “Macchine d’epoca per le vie del Civ” sabato 23 dalle 15 alla mezzanotte in via Roma e Galleria Mazzini, e “Serate in blu”, sempre sabato 23 dalle 17 alle 23 tra via Roma, via XXV Aprile, Largo San Giuseppe e Galleria Mazzini con spettacoli musicali con sassofonista, violinista e Dj set con consolle e casse musical

Sabato 23 settembre si terrà “Sportability day 2023”, all’impianto sportivo “La Sciorba”, evento organizzato da “Stelle nello sport” con il patrocinio del Comune di Genova e Regione Liguria.