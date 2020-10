Salone Nautico 2020 | Gli eventi di lunedì 5 ottobre

Gli eventi di lunedì 5 ottobre 2020 al 60° Salone Nautico di Genova.

Ore 10.00 Matteo Salvini sarà presente al Salone Nautico.

Ore 11.00 – 12.30: Conferenza La Marina Militare negli abissi dell’Oceano Artico – presentazione dei risultati scientifici della Campagna di ricerca High North 20 – a cura di Istituto Idrografico della Marina Militare (Breitling Theatre)

Ore 11.30: Leasing Forum: “Lease: il motore per lo sviluppo del Paese” – L’annuale Convegno che fa il punto sulle recenti novità normativa a supporto degli investimenti delle imprese – A cura di ASSILEA – Associazione Italiana Leasing (Convegni Padiglione Blu – Mezzanino) – in diretta streaming

Ore 12.30 – 14.30: Non chiamateli Gommoni – Le innovazioni tecnologiche, di design e dei processi produttivi applicati a questo importante comparto della nautica da diporto e da lavoro italiana – Seminario tecnico a cura di ATENA Lombardia, con il patrocinio di Confindustria Nautica (Breitling Theatre) – in diretta streaming

Ore 14.30: Nautica e Fisco: l’atteso appuntamento per fare il punto sulla normativa fiscale, doganale e di settore – a cura di Confindustria Nautica (Convegni Padiglione Blu – Mezzanino) – in diretta streaming

Ore 15.00 – 17.00: Foiling the Future: Approfondimento e dibattito sulle più recenti evoluzioni dei sistemi folianti, con progettisti, aziende e velisti – Seminario tecnico a cura di ATENA Lombardia in collaborazione con il Master in Yacht Design del Politecnico di Milano e The Foiling Week e il patrocinio di Confindustria Nautica (Breitling Theatre) – in diretta streaming

Ore 16.00: Varo “Mambo”, imbarcazione realizzata con la tecnologia di stampa 3D (Banchina)

Ore 17.00 – 18.30: Evento Breitling for the Ocean, con la partecipazione di Giulio Bonazzi, CEO Aquafil, e Roberto D’Amico, campione italiano di surf (Breitling Theatre).

La TV del 60° Salone Nautico

Questo il programma delle dirette streaming di domani lunedì 5 ottobre:

Ore 11.30: Leasing Forum: “Lease: il motore per lo sviluppo del Paese”

Ore 12.30 – 14.30: Non chiamateli Gommoni – Le innovazioni tecnologiche, di design e dei processi produttivi applicati a questo importante comparto della nautica da diporto e da lavoro italiana

Ore 14.30: Nautica e Fisco

Ore 15.00 – 17.00: Foiling the Future: Approfondimento e dibattiti sulle più recenti evoluzioni dei sistemi folianti, con progettisti, aziende e velisti