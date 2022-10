Salernitana-Spezia 1-0, eurogol di Mazzocchi stende le Aquile

La Salernitana batte lo Spezia dopo oltre 100 minuti di gioco con un gol bellissimo di Mazzocchi.

Gli ospiti nel primo tempo giocano meglio e si rendono più pericolosi con Agudelo, ma nella ripresa i padroni di casa trovano subito il vantaggio e sprecano più volte la possibilità di chiudere la partita. Allo Spezia, alla sesta sconfitta di fila in trasferta senza gol, non bastano i tentativi di Nzola. Nel pre-partita omaggio a Ribery per il ritiro annunciato in settimana

Salernitana Spezia 1-0: risultato e tabellino

RETI: 48′ Mazzocchi

SALERNITANA (3-4-1-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Fazio; Candreva, Coulibaly, Radovanovic, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli. A disposizione: Fiorillo, Micai, Bronn, Bradaric, Sambia, Bohinen, Botheim, Kastanos, Capezzi, Lovato, Pirola, Piatek. Allenatore: Nicola.

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Amian, Bourabia, Ekdal, Agudelo, Holm; Gyasi, Nzola. A disposizione: Zoet, Zovko, Sala, Verde, Reca, Hristov, Beck, Ferrer, Ellertsson, Caldara, Maldini, Sher, Nguiamba, Strelec, Balde. Allenatore: Gotti.