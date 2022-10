Ternana-Genoa 1-2, Coda la ribalta: Grifone al primo posto

Il Genoa ribalta la partita nella ripresa battendo la Ternana al Libero Liberati per 1-2.

Bene l’inizio del Grifone che punge in avanti ma nel finale di tempo cresce la Ternana che passa con Favilli, l’ex di turno, che segna l’1-0.

Il Genoa nella ripresa si getta in avanti. Ed intorno alla mezz’ora si scatena Massimo Coda. Prima si procura al ’31 per un contatto con il portiere Iannarilli in uscita che trasforma glaciale. Poi due minuti protegge la palla in mezzi due difensori centrali e con un pallonetto batte ancora il portiere umbro per il gol del sorpasso.

L’assalto ternano non produce effetti e per il Genoa è primo posto insieme al Frosinone.

TERNANA-GENOA 1-2

44′ Favilli (T), 76′ rig. e 79′ Coda (G)

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Diakite (84′ Moro), Mantovani, Sorensen, Corrado; Palumbo, Di Tacchio (84′ Donnarumma), Cassata (70′ Celli); Partipilo, Falletti (61′ Agazzi); Favilli (71′ Pettinari). All. Lucarelli

GENOA (4-2-3-1): Martinez; Sabelli, Vogliacco, Dragusin, Pajac (42′ Czyborra); Frendrup (58′ Strootman), Badelj; Yalcin (59′ Puscas), Aramu, Gudmundsson (91′ Touré); Coda (91′ Portanova). All. Blessin