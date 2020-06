Sabato e domenica “tiro alla targa” a Sarzana con Cinzia Noziglia

Dopo aver riaperto i campi delle Società riavviando l’attività arcieristica lo scorso 25 maggio attraverso un vademecum che rispettasse i dettami delle autorità preposte, la Federazione Italiana Tiro con l’Arco ha messo in essere tutte le possibili soluzioni per far tornare i suoi tesserati a disputare delle competizioni vere e proprie.

Nel mese di giugno è stato affrontato nei particolari il tema dell’attività agonistica e, considerati tutti i vincoli dovuti al Covid-19, il Consiglio Federale ha stilato un nuovo vademecum che ha permesso ai 21 Comitati Regionali FITARCO di organizzare, col supporto delle Società, un totale di 3 competizioni “sperimentali” per ogni regione, una per specialità arcieristica: 1 gara di tiro alla targa, 1 di tiro di campagna e 1 dedicata al 3D.

Col ritorno in campo degli arcieri tornano anche le dirette di YouArco, canale ufficiale youtube della Federazione. Saranno tre gli appuntamenti di luglio che tutti gli appassionati potranno seguire in diretta streaming. Il primo appuntamento sarà a Sarzana, in Liguria, con la gara di tiro alla targa del 4 e 5 luglio che annovera già tra i partecipanti la campionessa della Nazionale 3D e Campagna, Cinzia Noziglia, ricordando a tal proposito che World Archery ha dato il via libera ufficiale anche ai 50 metri outdoor arco nudo e ai relativi record mondiali.