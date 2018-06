Sabato arriva The Color Run: grande festa al Porto Antico

GENOVA. 6 GIU. Tutto pronto a Genova per la prima tappa della special editionTHE COLOR RUN powered by Skittles, la nuova edizione della fun race più famosa del Pianeta, organizzata in Italia da RCS Sport – RCS Active Team. Sabato 9 giugnoil Porto Antico di Genova è dunque pronto a colorarsi e ad accogliere i migliaia di color runners che parteciperanno all’evento.

RCS Sport – RCS Active Team fa ritorno nel capoluogo ligure, storica sede della The Color Run, dopo un anno di assenza, e lo fa con un percorso particolarmente suggestivo: si partirà dall’area dei Magazzini del Cotone per poi spostarsi verso levante in direzione Fiera. Giunti qui, i color runner rientreranno verso l’area del porto, precisamente in piazzale Mandraccio, dove sarà collocato il Color Village.Durante la manifestazione il Comune consentirà il passaggio sulla panoramica sopraelevata, che per l’occasione verrà chiusa al traffico. Vedremo una The Color Run rinnovata e ancora più splendente. Dopo sei anni di successi, infatti, gli organizzatori hanno pensato a un format speciale: un evento nuovo, ricco di effetti sorprendenti, in grado di trasformare una giornata di sport e di festa in un ricordo memorabile. Una vera e propria “experience” offerta a tutti i partecipanti dell’edizione 2018. Il tutto caratterizzato dal nuovo tema “HERO” che sigla l’intero Tour sia a livello nazionale che internazionale e dalla collaborazione con la nuova radio partner RDS 100% Grandi Successi.

Lungo i cinque chilometri del percorso ci saranno sette punti divertimento, caratterizzati ovviamente da cinque colori diversi. E in più saranno aggiunti il punto schiuma, posizionato in corrispondenza del traguardo, e un punto bolle come ultima novità del format. Come al solito il Color Village rappresenterà il vero centro di tutta la manifestazione. E prendendo spunto dal nuovo mood creativo si trasformerà nell’Hero Experience Village dove sin dal mattino si susseguiranno tante attività volte a scaldare l’atmosfera, sia prima delle partenze sia a fine corsa con il lancio dei color blast. Si aprirà alle ore 12:00 con chiusura prevista alle 20:30. La corsa su Genova, invece, partirà dalle ore 16 dai Magazzini del Cotone del Porto Antico. Saranno gli speaker ufficiali a dare il via alle partenze che, come di consueto, avverranno a intervalli di 5-7 minuti per una migliore gestione delle attese da parte del pubblico. Non si tratta di una gara competitiva, non si corre per vincere, ma per condividere una fantastica esperienza e un momento di festa per tutti.

Con Stelle nello Sport si partecipa alla Color Run con uno sconto di 4 euro. Sul sito ufficiale www.njuko.net/_thecolorun_genova/sitoge/select_competition dopo aver inserito i propri dati è necessario inserire il codice promozionale STELLENELLOSPORTADULTO (per gli over 14) oppure STELLENELLOSPORTRAGAZZO (per ragazzi di età compresa tra 8 e 13 anni).