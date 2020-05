S. Martino, ricoverati 154 pazienti positivi al coronavirus: 24 in Rianimazione

“Al momento sono 15 i ricoverati in Malattie Infettive, 24 nei tre reparti di Rianimazione più 6 pazienti in sub intensiva, 11 al Padiglione 10, 63 al Padiglione 12, 14 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 17 al Maragliano, 1 presso la Terapia Intensiva Coronarica, 1 in Cardiochirurgia, 2 in Ostetricia/Ginecologia”.

Lo hanno riferito oggi pomeriggio i responsabili della direzione sanitaria del Policlinico San Martino di Genova.

“Dopo aver trasportato in 48 giorni 17.423 monoporzioni, 864 chili di gelato e molti altri prodotti donati da tante realtà del territorio – hanno aggiunto dal Policlinico genovese – si è interrotto oggi il servizio su base volontaria di consegna viveri ai reparti Covid-19 dell’ospedale organizzato da alcuni giovani genovesi: Francesco Montanella di Gruppo Ge, Marco Visciola di Eataly, Elisabetta Filippello del Salotto di Dolcezza e Alessandro Orlando di RST Events”.