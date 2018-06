S. Fruttuoso, rissa tra giovani richiedenti asilo: un ferito in ospedale

Si sono picchiati e uno di loro è finito pure al pronto soccorso per le ferite riportate. La rissa è scoppiata ieri in via Ayroli a San Fruttuoso tra gli ospiti di un centro di accoglienza in città.

A chiamare la polizia sono stati alcuni residenti della zona, che hanno sentito le urla e i rumori dei giovani richiedenti asilo mentre si azzuffavano: “Convivenza difficile. Non ne possiamo più”.

Sul posto sono tempestivamente intervenute le volanti della polizia e i sanitari del 118.

Non è ancora chiaro per quale motivo gli extracomunitari siano venuti alle mani.