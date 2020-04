S. Fruttuoso, in giro con 250 grammi di droga: nordafricani arrestati dai carabinieri

La scorsa notte i Carabinieri della compagnia Ge-San Martino, durante un normale servizio notturno per il controllo del territorio e per far rispettare le norme in vigore per l’emergenza coronavirus, hanno visto una Audi A4 con due stranieri che stava transitando in via San Fruttuoso a Genova.

Il veicolo è stato quindi fermato e gli occupanti sono stati identificati in un egiziano 29enne e un marocchino 32enne, entrambi con pregiudizi di polizia e mai rimpatriati.

Nella successiva perquisizione, i carabinieri hanno trovato circa 200 grammi di “marijuana”, suddivisa in tre involucri, nascosti nel vano portaoggetti.

Inoltre, hanno scovato ulteriori 50 grammi della stessa sostanza, divisa in due buste di plastica, nascosti dentro un piccolo doppio fondo e una sotto la leva del cambio.

Pertanto, i nordafricani sono stati arrestati per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

La droga è stata sequestrata.