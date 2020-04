Cirfood e Grondona donano biscotti ai pazienti ricoverati

Pasqua. I dolci della tradizione negli ospedali liguri. Cirfood regala un momento di festa insieme al biscottificio Grondona.

La Pasqua rappresenta tradizionalmente un giorno di festa e di convivialità, un’occasione per stare insieme con gli amici e la famiglia. CIRFOOD, tra le maggiori imprese italiane attive nella ristorazione ospedaliera, e il Biscottificio Grondona, storica azienda dolciaria genovese con oltre 200 anni di storia, hanno così deciso di donare i tipici canestrelli di Pasqua a oltre 2000 pazienti ricoverati in 15 ospedali Liguri. Il desiderio è regalare un momento di spensieratezza e socialità e aiutare chi è ricoverato a ritrovare i profumi di casa anche in questa situazione di grande difficoltà e preoccupazione.

Per CIRFOOD la ristorazione è una componente fondamentale dei Servizi Ospedalieri, un servizio essenziale da garantire ancora di più in questo momento, con massima responsabilità, tutelando la salute dei pazienti e dei lavoratori. Oggi, come non mai, grazie all’impegno costante di oltre 400 persone nella sola Liguria, CIRFOOD mette al centro la cura dei pazienti.

Il cibo è parte integrante della terapia, contribuisce al benessere delle persone. Oltre a concorrere al mantenimento dello stato di salute attraverso piani nutrizionali corretti, bisogna sempre avere in mente la sfera emotiva e psicologica del paziente. Il paziente, per quanto possibile, deve sentirsi a casa e i canestrelli del Biscottificio Grondona rappresentano la tradizione dolciaria delle famiglie liguri.

CIRFOOD e il Biscottificio Grondona hanno deciso di collaborare perché accomunate dai 3 valori fondanti: la passione per Cibo, una Cultura basata su tradizione e innovazione e l’attenzione alle Persone. Ed è alle persone che ogni giorno continuano a lavorare, alle donne e agli uomini che in situazione di massima emergenza garantiscono il servizio di ristorazione nelle strutture ospedaliere e sociosanitarie che va il più grande ringraziamento delle due aziende.

CIRFOOD – Cooperativa Italiana di Ristorazione

Con oltre 40 anni di storia CIRFOOD Cooperativa Italiana di Ristorazione è una delle maggiori imprese italiane attive nella ristorazione collettiva (ristorazione scolastica, sociosanitaria, aziendale, per militari e per comunità), nella ristorazione commerciale, nel banqueting e nei servizi per il welfare alle imprese, con un fatturato di gruppo di 664 milioni di euro. Oggi siamo presenti in 17 regioni e 73 province d’Italia, in Olanda e Belgio producendo oltre 100 milioni di pasti l’anno grazie al lavoro di oltre 13.000 persone, che sono la vera forza dell’impresa. “Rendere accessibile a tutta la società il piacere e la qualità della nutrizione, frutto di un lavoro che dia dignità alle persone”, questo è il nostro modo di vivere la ristorazione e di nutrire il futuro.